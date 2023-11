Veškeré emisní povolenky jsou v rozpočtu, řekl Hladík. Nová EK musí změnit směr dekarbonizace, míní Brabec

Do energeticky náročného průmyslu se část peněz z emisních povolenek vrací přes jakýsi kompenzační mechanismus, řekl Hladík. „Já myslím, že je reálné číslo mezi třemi a pěti miliardami. My si ale počkáme na to, jaké budou ceny konkurence našich podniků v ostatních státech kolem nás. Pokud by měly být nižší, než jsou ceny pro naše průmyslové podniky, pak je naše vláda připravená intervenovat,“ řekl Hladík. „My se domníváme, zatím podle toho, jak se vyvíjí ceny v ostatních zemích kolem nás, že by tyto jednotky miliard, mezi třemi a pěti, měly pro český průmysl stačit,“ dodal.

Hladík zároveň připomněl, že emisních povolenek je několik druhů. Takzvané evropské emisní povolenky jdou do Modernizačního fondu. Tento fond může být využíván jen na investice, řekl Hladík. Podle zástupců opozičního hnutí ANO by se některé peníze z Modernizačního fondu daly využívat na placení poplatků za obnovitelné zdroje. „Pan (Karel) Havlíček (ANO) záměrně lže, když říká, že by něco šlo platit z Modernizačního fondu,“ řekl k tomu Hladík.

Převést část peněz z Modernizačního fondu do státního rozpočtu měla podle Richarda Brabce umožnit novela zákona o obchodování s emisními povolenkami, kterou předložil na konci roku 2021. Havlíček má podle Brabce pravdu.