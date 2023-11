Získali jsme kapacitu v budovaném pevninském LNG terminálu v Německu, oznámil premiér Fiala

Terminál ve Stade v budoucnu umožní dovážet a zplyňovat zkapalněný zemní plyn. Později bude podle ČEZ možné terminál přeměnit na dovoz a zpracování klimaticky neutrálního amoniaku, ze kterého se může vyrábět zelený vodík.

Terminál bude fungovat od roku 2027, vláda spolu se skupinou ČEZ v něm zajistila k dispozici kapacitu dvě miliardy kubických metrů plynu ročně, což je více čtvrtina současné roční spotřeby, uvedl Fiala na tiskové konferenci. Firma podepsala s provozovatelem smlouvu na patnáct let s možností prodloužení až na 25 let. Terminál staví německá Hanseatic Energy Hub.

Premiér zdůraznil význam investice do terminálu jako posílení energetické bezpečnosti země. „Řadu konkrétních kroků jsme už udělali, teď přidáváme další důležitý dílek do mozaiky. Společně s nákupem plynových zásobníků a plynového vedení tím zásadně zvyšujeme možnost dopravy a skladování zemního plynu od spolehlivých dodavatelů,“ řekl Fiala. „Musíme spolupracovat s dalšími zeměmi,“ dodal Fiala s tím, že to Česku umožňuje získávat bezpečnou energii za přijatelné ceny. Podle vlády současné kapacity na LNG pomohly výrazně snížit závislost země na dodávkách plynu z Ruska. Letos tato závislost prý klesla na nulu.