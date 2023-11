Těžká práce nebo noční směny nelákají, i když jsou lépe placené. Obsadit místa cizinci se nedaří

„Pokud chcete získat kvalifikovaného člověka, u kterého prokážete, že ho na českém trhu práce neseženete, tak je to na šest a více měsíců,“ vysvětlil Kulovaný. „Zápasíme se složitým legislativně náročným procesem při přijímání zahraničních pracovníků z třetích zemí. Tady máme handicap v porovnání s okolními státy,“ doplnil Willert.

Pomohlo by zjednodušení pravidel

To, že se Česko bez síly ze zahraničí neobejde, potvrzují také odborníci. Mají za to, že by se jejich přijímání mělo zlepšit. „Zjednodušit vydávání víz a zrušit kvóty na zahraniční pracovníky. Není možné, že tato země má na neevropské zahraniční pracovníky zhruba deset tisíc míst. To je tragicky málo, když nám dnes chybí 200 tisíc lidí. Mělo by se to udělat rychle, protože už teď je pozdě,“ komentovala generální ředitelka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová.

„Na příští rok jsme zvýšili kvóty na zahraniční pracovníky o dvacet tisíc lidí. Zjednodušujeme zároveň procesy, aby pro firmy nebylo složité pracovníka (ze zahraničí) získat,“ reagoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).