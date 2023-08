Výrobu v plzeňské škodovce posílí stovky pracovníků z Indonésie. První se už zaučují

Plzeňský závod Škoda Group, předního evropského výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, posílí do konce letošního roku až tři sta lidí z Indonésie. Mezi novými pracovníky mají být svářeči, zámečníci a elektrikáři ve věku 21 až 29 let. Prvních dvacet, kteří přišli 10. srpna, už se připravuje ve výcvikovém centru závodu, kde skupina investovala za tři roky do technologie přes miliardu korun. Projekt, který se připravoval rok, umožní obsadit pozice, pro které v regionu chybí pracovníci.