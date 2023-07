Nové vlaky pro Moravskoslezský kraj mají zpoždění. Provoz se kvůli tomu prodraží

Výrobce mluví o vyšší moci

Vlaky také zatím stále nemají kompletní dokumentaci. „Byla tam dotační podmínka, že do 30. června musí České dráhy vlaky převzít do majetku a zaplatit. Výroba jednotek má zhruba tříměsíční zpoždění z pohledu uvedení do zkušebního provozu a zhruba půlroční zpoždění z pohledu finálního předání nám jako dopravci a uvedení do standardního provozu,“ řekl náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Proto bude provoz vlaků na trase mezi Ostravou-Svinovem a Opavou pro kraj dražší. Provoz vlaků měl kraj původně stát asi 270 korun za kilometr, teď to bude 300 korun. Roční provoz se tak prodraží o asi 15 milionů korun.

Podle výrobce bylo zpoždění způsobené problémy s dodávkami. „Výroba nových vozidel pro naše zákazníky byla a stále ještě je negativně ovlivněna jak pandemií nemoci covid-19, tak i ruskou válkou na Ukrajině. Tyto události vyšší moci bohužel výrazně zasáhly i dodavatelský řetězec, a to jak výrobce komponentů, tak dodavatele materiálů a surovin,“ okomentoval zpoždění manažer komunikace Škody Transportation Jan Švehla.

České dráhy budou chtít proplacení sankcí

České dráhy plánují vůči Škodě Transportation kvůli zpoždění a propadnutí dotace uplatňovat sankce. „Budeme uplatňovat vůči výrobci sankci, které odpovídá tomu smluvnímu ustanovení. Budou to jednotky milionů korun, ale nedá se to teď ještě spočítat, protože neznáme délku zpoždění,“ řekl Ješeta.

Vlaky by ale podle vedení Moravskoslezského kraje měly na trati po následující dva roky jezdit tak, jak bylo původně v plánu, i když dráž.

Moravskoslezský kraj má s Českými drahami uzavřenou desetiletou smlouvu. Vedení kraje za to opakovaně sklízelo kritiku, protože dohodu s Českými drahami uzavřelo napřímo – bez soutěže a dráž než v jiných krajích. Smlouva má hodnotu necelých 18 miliard korun a začne platit v prosinci. Kraj se s dopravcem dohodl na takzvaném brutto režimu, který znamená, že tržby z jízdného budou plně rizikem kraje.