Svobodu jsme neztratili, odmítá Dienstbier slova o nové totalitě. Podle Rakušana tu není systémové ohrožení

Dienstbier řekl, že před 34 lety získali Češi a Slováci svobodu, kterou zatím neztratili. „V tomto směru jsme šanci nepochybně využili. Ale to, že v té době měl každý asi trochu jiné představy, jak svobodu naplnit, to je určitě také pravda,“ zmínil. Dodal však, že důležité bylo to, že se země přidala k evropským hodnotám svobody, demokracie či ochrany lidských práv.

Očekávání lidí však podle Dientsbiera zahrnovala například i zlepšení hospodářských a sociálních podmínek a také zlepšení ochrany životního prostředí. „V tomto směru se ledacos stalo, ale na druhou stranu i dnes je spousta lidí, kteří si asi nemyslí, že jejich sociální a ekonomické podmínky jsou natolik dobré, aby si stále cenili hodnot jako třeba svoboda,“ dodal.

„Těch posledních třicet let nám přineslo svobodu, demokracii, to, že lidé se mohou rozhodovat tak, jak chtějí, mohou svobodně vyjádřit svůj názor a naplňovat ten odkaz jako takový. To, že se nikdy nenaplní beze zbytku, ani když máme sebepropracovanější politickou změnu, i když se snažíme o transformaci, tak se těch chyb určitě udělá mnoho,“ uvedl Rakušan.