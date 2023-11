Schválení pěstounské péče může trvat dlouho, tisíce dětí zatím čekají v domovech. Novela má proces zjednodušit

Zákonodárci by se měli brzy dostat k novele, která zjednoduší proces přijetí dětí do pěstounské péče. Má to usnadnit plánovaný zánik kojeneckých ústavů. Změny se dotknou mnoha dětí – v náhradní rodinné péči je jich dnes bezmála 21 tisíc. Pěstounská péče je nejčastější variantou.