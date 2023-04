Úroveň tělesné zdatnosti dětí se od 90. let zhoršila, zjistila školní inspekce

Hůře jsou na tom s kondicí dívky. Vytrvalostní člunkový běh bez problémů zvládla jen tři procenta děvčat v sedmém ročníku ZŠ a ve druhém ročníku SŠ, u žákyň třetí třídy to bylo devět procent. Běh ale nyní činí problémy i českým chlapcům. V porovnání se školáky, kteří stejné cviky podstoupili v 90. letech, pozorují inspektoři u dnešních dětí ve všech sledovaných věkových skupinách výrazné zhoršení.

Vedle inspekce se na měření podílela také Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), Vysokoškolské sportovní centrum (VSC) Victoria a tělovýchovné fakulty z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci.

Měření tělesné zdatnosti dětí chce ČŠI pravidelně opakovat. V budoucnu by se mělo konat pravidelně každé čtyři roky, řekl Zatloukal. Cílem je podle něj to, aby inspektoři mohli sledovat rozvoj pohybových schopností týchž dětí.

Pohyb nejen při tělocviku

Na základě výsledků měření inspekce školám doporučuje zaměřit se na rozvoj pozitivního vztahu dětí k pohybu. Podle inspektorů by učitelé měli zařadit pohyb i do jiných předmětů, než je tělocvik, a vytvářet prostor pro aktivní přestávky. Ministerstvo školství by zase podle ČŠI mělo podpoře tělesné zdatnosti školáků věnovat systémovou pozornost. Inspektoři úřadu doporučili změnit přípravu učitelů tělesné výchovy, vytvořit nový systém školních sportovních soutěží a podporovat zvýšení nabídky volnočasových pohybových aktivit.

Podobně se vyslovil i předseda České unie sportu Miroslav Jansta. „Pro zdravý tělesný rozvoj dětí je nutné změnit koncepci výuky tělocviku tak, aby byl pro děti dostatečně atraktivní a motivoval je více k pohybu,“ domnívá se. Doplnil, že na zvýšení pohybových aktivit se zaměřují koncepce Zdraví 2020 a Sport 2025, které přijala vláda. Jejich závěry ale podle Jansty vlády nenaplňují, a Česko tak v zajištění výchovy ke sportu a péče o pohybovou gramotnost obyvatel oproti jiným evropským zemím zaostává.