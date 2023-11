Bek mluvil s odbory kvůli vyhlášené stávce ve školství. Chce zajistit pět miliard navíc

Ke stávce se chce kvůli hrozícímu propadu platů přidat třeba hlavní kuchařka v brněnské základní škole v Pavlovské Leona Červinková. V její jídelně si vydělají kvalifikované kuchařky do 25 tisíc hrubého, ty pomocné pak kolem dvaceti tisíc. „Přijde mi to nefér, protože si myslím, že odvádíme stejně dobrou a tvrdou práci jako pedagogičtí pracovníci, a nevidím důvod, proč by na nás mělo být nahlíženo z jiného pohledu,“ zdůvodnila. S protesty sympatizuje i hlavní kuchařka Mateřské školy Luční ve Zlíně Jana Bečicová. Ona sama vydělává po jednatřiceti letech praxe zhruba 24 tisíc hrubého.

Na konferenci Školství 2024 Bek účastníky včetně Dobšíka ubezpečoval, že udělal pro zvýšení rozpočtu svého resortu maximum. Odvrátit stávku by podle něj mohly další miliardy navíc. „Proti původnímu návrhu ministerstva financí by bylo z mého pohledu potřeba o zhruba pět miliard víc, než máme teď,“ uvedl. Prohlásil, že prosazoval, aby jeho resort získal další miliardy navíc i na úkor vyššího schodku státního rozpočtu. Se svým návrhem ale uvnitř vládní koalice neuspěl.

„V těch 270 miliardách samozřejmě hodně závisí na tom, jak vzrostly počty dětí, počty úvazků učitelů,“ podotkl Bek.

Debata v koalici

Mluvit o rozpočtu školství budou v úterý i koaliční lídři. K přesunu v řádech miliard korun jsou ale zatím spíše zdrženliví. „To, že by tam mohlo jít víc peněz, to je to, co bychom si všichni samozřejmě přáli, ale stav rozpočtu v České republice je takový, jaký je,“ podotkl premiér Fiala.

Pokud by se koalice na přesunu dalších miliard pro školství v rozpočtu na příští rok dohodla, musela by tyto peníze vzít jiným resortům nebo z rozpočtové rezervy. „Jestli je těch pět miliard tak zásadních, tak se o tom pojďme ještě bavit,“ vyzval předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) to nyní, před koncem roku, na „masivní přesuny“ v rozpočtu nevidí. „Pokud by mělo dojít k tak významné změně, tak by se na tom bezesporu musela shodnout vládní koalice jako celek,“ doplnil šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS).