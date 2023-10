K Ústavnímu soudu míří opoziční stížnost na přísnější podmínky pro odchod do předčasné penze

„Vždycky důsledně dbáme jako vládní většina v parlamentu na to, aby byla diskuze dostatečně dlouhá, aby byla možnost se vyjádřit,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Trošku mi přijde, že hnutí ANO v okamžiku, kdy není prosazen jejich názor, velmi často začíná využívat ústavní stížnosti. Ale je to jejich právo, mají na to dostatek poslanců,“ doplnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).



Zvyšování penzí by se mohlo projednávat veřejně

Návrh na zrušení části zákona, který omezil zvyšování penzí od června o zhruba tisíc korun, podali zástupci opozice už v květnu. Předseda Ústavního soudu (ÚS) Josef Baxa by se klonil k jeho veřejnému projednávání.

„To, že součástí projednávání by v určité fázi mohlo být i veřejné projednání, to znamená s účastníky řízení, považuji za velmi vhodné, protože je to věc, která má velkou společenskou sledovanost,“ sdělil předseda ÚS. Podle něj by to pomohlo i větší srozumitelnosti a pochopitelnosti následného rozhodnutí pro veřejnost.



„V tom podání jsme požádali o veřejné jednání, dokonce jsme navrhli předvolání ministrů (Zbyňka) Stanjury a (Mariana) Jurečky,“ potvrdila Schillerová.