Důchodové reformě hrozí, že bude opět krátkodobá. Opozice ji chce zrušit, až na to bude mít sílu

„Co se týká důchodové reformy, měli jsme v pátek s panem ministrem třetí jednání, což kvitujeme, na druhou stranu, co se týká důchodové komise, byli jsme k tomu přizváni až na konci. Do dnešního dne nemáme informaci z předchozích jednání. Co se týče konsolidačního balíčku, pouze máme informaci z toho, co bylo zmíněno na vládní tiskové konferenci. Nic jiného k tomu nemáme, nikdo s námi o tom nejedná,“ upozornila Šafránková.

Sama nazvala návrhy vlády jako „parametrické změny“, které ale nejsou podle ní komplexní. „Uměle zvyšovat věk odchodu do důchodu bez toho, abych udělala reformu na trhu práce, abych udělala změny ve zdravotní prevenci, abych věděla, co se bude dít, jsou věci, které nelze považovat za důchodovou reformu. To je odsunutí problému a přesunutí do jiných částí státního rozpočtu,“ řekla.

Reformě znovu hrozí, že ji budoucí vláda zruší

SPD se zároveň netají ambicí nynější reformu v budoucnu zrušit. „Co se týká věku odchodu do důchodu, tak stoprocentně bychom to změnili, zrušili bychom to. Stejně jako snižování důchodů od roku 2026. To jsou pro nás zásadní změny, které bychom stoprocentně změnili,“ řekla.

A kdyby se do Poslanecké sněmovny v budoucnu vrátili sociální demokraté, mohla by se SPD podle Maláčové spolehnout i na jejich podporu. Změny by zrušili, stejně jako zrušili klíčové prvky důchodové reformy Nečasovy vlády.

„Jestli mám na něčem zásluhu, tak na tom, že jsme zastavili zvyšování věku odchodu do důchodu. Jestli se vrátíme zpátky do politiky, tak to uděláme znovu, protože cokoliv nad 65 let je nepromyšlené. Klíčové kritérium je věk dožití ve zdraví, nikoli věk dožití. Ti lidé nebudou schopni práce,“ řekla Jana Maláčová.

Marian Jurečka však podotkl, že opozice si představuje, „že podpoříme jenom všechna pozitivní opatření, která znamenají vyšší výdaje, ale nejsme ochotni diskutovat, předložit a navrhnout jediné opatření, které povede k dlouhodobé stabilitě systému“.