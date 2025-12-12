Poptávka po dobrovolnících v nemocnicích čím dál víc roste

3 minuty
Nemocnice mají stále větší zájem o dobrovolníky. V Česku jich jsou skoro čtyři tisíce. Poskytují podporu především pacientům s vážnými diagnózami. Jde o důležitou psychologickou pomoc zvlášť v čase adventu, kdy na léčené lidi doléhá samota. Dobrovolníci jim věnují pozornost a podle primářky oddělení dlouhodobé lůžkové péče v mělnické nemocnici Ireny Závadové přispívají k uzdravení. I proto ministerstvo zdravotnictví podporuje podobné programy. V posledních letech počet pomáhajících mírně roste, ale stále nedosahuje množství z roku 2018, kdy jich bylo přes 5,5 tisíce.