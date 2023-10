Koalice se na rozdíl od opozice nedrolí, míní Pekarová Adamová

Poslanci začnou v úterý dopoledne další debatu o vyslovení nedůvěry vládě. Navrhlo to hnutí ANO. To si totiž nedovede představit, že by v kabinetu byl i nadále ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který v telefonu používal stejnou šifrovací aplikaci jako lidé spojovaní s kauzou Dozimetr. Jedná se o vyfabulovanou věc, která má zakrýt problémy hnutí ANO, uvedla předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) v Interview ČT24. Jednání bude podle ní dlouhé a předpokládá, že se poslanci k hlasování dostanou ve středu.