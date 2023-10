Očekávám, že senátoři balíček podpoří. Nemáme už moc času, míní Růžička

„Jestli bude jednání dramatické? Spíš myslím že ne, ale rozhodně nebude zdlouhavé. V úterý budeme mít organizační výbor, tam to dostanou jednotlivé výbory, které budou mít na projednání tři týdny. A potom balíček půjde na plénum. Jsme předběžně domluveni, že bude 8. listopadu. Pak by prezident měl následně patnáct dnů a mohlo by se to stihnout do konce listopadu, což samozřejmě vzhledem k zákonu o státním rozpočtu je hraniční doba,“ popsal Růžička.

Myslí si, že Senát se zabývá víc než sněmovna daným problémem, politické pohledy na věc jsou podle něj méně silné, a proto balíček projednají jednotlivé výbory. „Mohou se tam vyskytnout nějaké námitky, ale nepředpokládám, že by byly politické či ideologické, spíš očekávám politickou podporu, protože si senátoři uvědomují, že jsme se dostali na hranu z hlediska deficitu a už nám moc prostoru nezbývá,“ upozornil Růžička.