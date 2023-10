PŘEHLEDNĚ: Co mění vládní konsolidační balíček?

Kohoutková voda bude ve snížené sazbě, ale nesmí být dochucená, jinak by spadala do vyšší sazby.

Zdanění lihu

V příštích třech letech se zvýší i spotřební daň z lihu. V příštím roce vzroste o deset procent a v dalších dvou letech poroste po pěti procentech.

Balíček naopak neobsahuje zdanění tichého vína.

Zaměstnanecké benefity

Zaměstnanecké benefity budou osvobozeny od daně z příjmu do poloviny průměrné mzdy. Pro příští rok by to mělo podle schváleného nařízení vlády znamenat, že zaměstnanci budou mít bez zdanění benefity do 21 983 korun. Při rozpočítání by tak na měsíc mohli mít s osvobozením od daně k platu či mzdě navíc nepeněžité bonusy maximálně za 1832 korun.

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se zvýší v průměru na 1,8násobek a postupně poroste podle inflace. Celý výnos připadne obcím, zatímco původní vládní návrh předpokládal, že se obce budou o část výnosu dělit se státem. Koalice později od tohoto záměru ustoupila, celý výnos ponechala obcím. Obce místo toho přijdou o část peněz ze sdílených daní.

Nižší podpora stavebního spoření

Sníží se maximální výše státní podpory stavebního spoření z 2000 na 1000 korun. Stavební spořitelny však budou moci nově radit klientům s tím, jak získat dotaci z veřejných rozpočtů na udržitelné bydlení nebo na obnovitelné zdroje. Nově bude možné využívat úvěry ze stavebního spoření i na uvedené cíle. Bude tak možné dofinancovat třeba dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Dražší dálniční známka

Od 1. března příštího roku se cena roční dálniční známky zvýší z 1500 na 2300 korun. Od roku 2025 se bude cena zvyšovat podle inflace. Nově se zavede možnost jednodenní známky. Cenu dálniční známky na následující rok oznámí ministerstvo dopravy vždy do konce listopadu.

Mýtné pro kamiony začne nově zohledňovat také emisní třídu vozů. Bezemisní nákladní auta na elektřinu nebo vodík budou mít nulovou sazbu. Podle zprávy ministerstva by změny v mýtném mohly přinést až dvě miliardy korun navíc. Ročně stát podle resortu dopravy vybere na mýtném kolem 14 miliard korun.

Platy politiků

Platy vrcholných politiků patrně zůstanou příští rok v podstatě na letošní úrovni. Stagnace bude důsledkem změny výpočtu. Pokud by zůstal v platnosti nynější zákonný vzorec, meziroční růst platů politických představitelů by zřejmě o něco přesáhl šest procent.

Platy vrcholných politiků vycházejí z takzvané platové základny. Ta je součinem průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství a zákonného koeficientu 2,5. Konsolidační balíček obsahuje jinou konstrukci základny. Bude podle návrhu představovat 83,3 procenta základny pro platy soudců, která by byla součinem průměrné mzdy v národním hospodářství a zákonného koeficientu 2,822. Nyní pro soudce platí koeficient tři.