Úsporný balíček je ve finále. Koalice ho chce tento týden prosadit

Úsporný balíček má podle vlády přispět ke snižování rozpočtových schodků. Předloha přináší zejména některé daňové změny a zrušení nebo snížení některých dotací. V příštím roce by podle kabinetu měla pomoci snížit schodek o 97 miliard korun a do roku 2025 celkem o 150 miliard korun.

Ve třetím čtení mohou poslanci podle sněmovního řádu vystoupit jen ve středu a pátek vždy od devíti do dvou hodin. Koalice chtěla kvůli velkému zájmu o vystoupení jednání delší, opozice to odmítla.

Zatím to vypadá na pátek třináctého

„Uvidíme, jak to bude probíhat. Adekvátně bude zase vládní většina reagovat na to, jak bude postupovat opoziční menšina,“ řekl ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Koalice má ve sněmovně pohodlnou většinu 108 hlasů ze 200 celkových a podle předběžné dohody mají poslanci balíček definitivně schvalovat v pátek 13. října.

„Desítky hodin minimálně, které už tu opozice předvádí, mohly jednotlivcům stačit, aby se vyjádřili ke konsolidačnímu balíčku,“ domnívá se místopředseda poslaneckého klubu STAN Ondřej Lochmann. Vychází z toho, že konsolidační balíček není nová věc, ale poslanci se o ní baví už několik měsíců.

Také místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka si myslí, že tento týden by hlasování mělo proběhnout, a to ve středu nebo v pátek.

Všichni musí dostat příležitost k vystoupení, jinak ústavní stížnost

To kritizuje opozice. V případě, že by na pevné hlasování došlo – podobně jako v minulosti třeba u důchodových změn – zvažuje ústavní stížnost. „Pokud koalice skutečně neupustí od těch svých způsobů konání, tak tu musí být nějaká jiná autorita, která řekne a dost,“ řekla Schillerová s odkazem na Ústavní soud.

Podobně smýšlí i místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD). „Pokud by k tomu koalice opět sáhla – bylo by to už asi popáté v tomto období – tak bychom iniciovali Ústavní soud.“

I finální schvalování se pak zřejmě protáhne. Poslance čekají desítky hlasování. K úspornému balíčku se totiž sešlo na osm desítek pozměňovacích návrhů.