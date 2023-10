Dvě třetiny učitelů se nezabývají moderními dějinami. Žáci by se jim chtěli věnovat více

Testování se loni na podzim zúčastnilo zhruba šestadvacet tisíc učňů a studentů z 353 středních škol. Dotazníky ve školním roce 2021/2022 vyplnilo asi pětadvacet tisíc mladých lidí a asi tisíc učitelů dějepisu ze základních a středních škol.

„Učitelé dějepisu dospějí v devátém ročníku nejčastěji do 90. let 20. století, případně do roku 1989. Jen pětina z nich dovede výuku dějepisu do prvního desetiletí 21. století, do současnosti dospěje s výukou dějepisu přibližně čtrnáct procent učitelů. Neuspokojivé je, že nejnovější dějiny a soudobé problémy žákům nepředávají dvě třetiny učitelů,“ uvedla ČŠI.

Výsledky testů podle Zatloukala nejsou příliš optimistické. Průměrná dosažená úspěšnost v testu byla 46 procent. Nejvyšší úrovně dosáhlo 45 procent z 6966 studentů gymnázia, šestnáct procent z 13 275 studentů z maturitních oborů a čtyři procenta z 5654 žáků učebních oborů. Naopak 53 procent učňů, kteří se testování zúčastnili, test nezvládlo. „Pouze pětina žáků dosáhla nejvyšší úrovně, tedy žáci byli schopni řešit komplikované úlohy,“ okomentoval Zatloukal.