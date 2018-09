Jak učit o Mnichově a historických milnících? Skrze příběhy a místa. Důležité jsou i rodinné vzpomínky

„Když se podíváme hlouběji do toho průzkumu, ukazuje se v něm, že nejmenší znalosti o moderních dějinách mají mladí lidé ve věku od 15 do 24 let pocházející z rodin s nižšími příjmy, z rodin, kde rodiče mají nižší vzdělání,“ zdůraznil Kroupa.

„Rodiče se s nimi vůbec o těchto tématech nebaví. Nebo když mají nějaký výklad ve škole, tak je zřejmě tak nepoutavý, že prostě tyto děti neosloví,“ dodal ředitel projektu Paměť národa.

Právě tento projekt pomáhá vyučujícím v přiblížení historické látky studentům prostřednictvím autentických vzpomínek pamětníků významných dějinných událostí.