Češi poslali přes sto milionů na léčbu nemocného Martina

„Je to úplně rekordní, padá nám celou dobu web, snažíme se to co nejvíc stabilizovat,“ potvrzuje situaci vedoucí dobročinných sbírek Nicole Luková.

Nejvíce příspěvků zaznamenala platforma Donio v posledních pěti dnech. Velký podíl na tom mají čeští influenceři. „Nárůst je od čtvrtku, pátku, kdy to sdílela Nikol Štíbrová a další influenceři,“ dodává dále Luková. Sbírku propagoval mimo jiné i moderátor Leoš Mareš, herečky Jana Plodková a Ester Geislerová nebo tenistka Barbora Strýcová.

Podle otce malého Martina Tomáše Zatloukala se zprvu sbírce vůbec nedařilo. „První zlom přišel po článcích na internetu, ty se objevily asi 14 dní po zveřejnění sbírky v srpnu. Nejvíc se toho ale vybralo od minulého pátku. Ještě minulý týden ve čtvrtek tam bylo necelých devět milionů,“ uvedl.

Dobročinný bazar

Na sociálních sítích od minulého týdne vznikla také řada iniciativ, které se snaží vybrat co nejvíce peněz. V bazarových skupinách na Facebooku se tak například pořádaly aukce, ve kterých uživatelé dražili dětské oblečení.

„Body odešlu na vlastní náklady kupující s nejvyšším příhozem,“ stojí v jednom z příspěvků s odkazem na sbírku Život pro Martínka. Vyvolávací ceny přitom v mnohých případech vystoupaly o stovky procent. Podobné iniciativy ale vznikaly třeba taky mezi hasiči nebo sportovci.

Zamítnutí speciální léčby

Peníze chce rodina využít na genovou léčbu AADC syndromu, kterým malý Martin trpí. „Jedná se o velmi vzácné genetické onemocnění, které má kolem 120 potvrzených případů na světě,“ uvádí na platformě Donio Tomáš Zatloukal. Cena léčby se pohybuje kolem sto milionů korun, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) částku odmítla uhradit.

„Obecně platí, že lék Upstaza je indikován k léčbě pacientů ve věku 18 měsíců a starších s klinickou, molekulárně a geneticky potvrzenou diagnózou deficitu (AADC) a je tak i registrován. Rovněž u tohoto léku platí, že pokud nejsou indikační kritéria jednoznačně splněna, jedná se o experimentální léčbu. Takovou léčbu zdravotní pojišťovna nemůže hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění,“ říká mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

I přesto, že se potřebných sto milionů na úhradu léčby už vybralo, sbírka nadále pokračuje. Běžet bude pravděpodobně ještě několik dní. „Sbírka je nastavená jako dlouhodobá, ale zřejmě ji v nejbližších dnech ukončíme,“ říká Nicole Luková z Donia. Přebytek částky podle ní rodina využije na léčebné výlohy.

Kromě platformy Donio se peníze vybírají také na platformě Znesnáze 21 prostřednictvím DMS. Tam už lidé vybrali milion a půl.

Češi v podobných sbírkách přispívají pravidelně. Podle Lukové jsou nejčastější ty na podporu nemocných nebo handicapovaných, Češi ale chtějí přispívat i na rodiny s tragickými příběhy. Naopak nejméně lidé ve sbírkách darují na kulturu a vzdělání.