Některé kraje chtějí spravedlivější rozdělení peněz z daní. Středočeští zastupitelé navrhují novelu

Minulý rok najezdily vlaky a autobusy napříč Středočeským krajem zhruba sto milionů kilometrů. To je minimálně jednou tolik než v jiných krajích. Na veřejnou dopravu padne třetina všech peněz, které střední Čechy do svého rozpočtu dostanou právě ze sdílených daní. To ale nestačí a kraj musí například zdražovat jízdné.

Podobné je to na silnicích. Tam každoročně kraj investuje pět miliard. „My bychom potřebovali zhruba dvojnásobný objem finančních prostředků, abychom během několika let dali tu silniční síť do pořádku,“ řekl radní pro dopravu Středočeského kraje Karel Bendl (ODS).

Právě doprava je jednou z oblastí, kde se podle vedení středočeského kraje projevuje nespravedlivé dělení peněz. „Kraje mají striktní podíl, který je dán už od roku 2000. Kraj se ale vyvíjí. Ve Středočeském kraji přibylo za posledních dvacet let zhruba tři sta tisíc obyvatel, ale ten zákon to nijak nereflektuje,“ poznamenal radní pro finance Středočeského kraje Michael Kašpar (STAN).