Kraje chtějí víc peněz z výběru daní. Podle Stanjury to nepřichází v úvahu

Zástupci Středočeského kraje dávají příklad obchvatu Benátek nad Jizerou. Úsek dlouhý jen necelých osm set metrů je pro město důležitý. Stavba kraj vyjde na zhruba 90 milionů korun a hotovo má být příští rok. „Odvede dopravu, především tranzitní nákladní dopravu, z centra města, kde doposud projíždí desítky kamionů za hodinu,“ uvedl radní Středočeského kraje pro dopravu Karel Bendl (ODS).

Do nových dopravních staveb, jako je ta u Benátek nad Jizerou nebo oprav mostů a vozovek, hejtmanství každý rok investuje zhruba pět miliard korun. Na starosti má téměř 8700 kilometrů silnic. „Potřebovali bychom zhruba dvojnásobný objem finančních prostředků, abychom během několika let dali silniční síť do pořádku a aby to poznal i běžný řidič,“ přidal Bendl.

Nespravedlivé dělení peněz mezi kraje, říká Pecková

Právě doprava je jednou z oblastí, kde se podle středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) projevuje nespravedlivé dělení peněz mezi kraje. Středočeský kraj podle propočtů úřadu přichází o dvě miliardy ročně. Vidět je to třeba při přepočtu na obyvatele. „Středočeský kraj v tom loňském roce získával z rozpočtového určení daní něco málo přes sedm tisíc korun, ale jsou kraje, které získávají třeba dvanáct třináct tisíc,“ řekla hejtmanka Pecková.

Stát krajům nyní posílá necelých deset procent z toho, co vybere na dani z přidané hodnoty a daních z příjmů. U posledně zmíněné kategorie počítá úsporný balíček s menším podílem. S tím ale hejtmani nesouhlasí.