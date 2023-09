Koaliční poslankyně zvažuje rebelii. Při konečném hlasování o balíčku by se mohla zdržet

video UDÁLOSTI: Vládní koalice by nemusela být při závěrečném hlasování o úsporném balíčku jednotná

„Přestože jsme měli z posledního jednání dojem, že jsme přesvědčili jak zástupce koalice, tak i pana ministra, nestalo se tak,“ shrnula Olšáková. Od neúspěšného naléhání na koaliční špičky vedla cesta k úvahám o tom, že klíčový koaliční návrh nepodpoří. „Ještě nejsem rozhodnutá, ale považuji to za náš neúspěch jako za Sdružení místních samospráv. Nemohu to oddělovat, my hájíme zájmy 2,3 tisíce obcí,“ uvedla.

Je však možné, že poslankyně STAN vyjádří nespokojenost jinak, než že by přímo hlasovala proti vládnímu návrhu. Připustila, že uvažuje o možnosti, že by se při hlasování zdržela.

Na druhé straně případný výpadek jednoho hlasu by mohl koalici vynahradit jiný. Pro balíček plánuje zvednout ruku Ivo Vondrák – poslanec a někdejší moravskoslezský hejtman zvolený za ANO, který se ale letos s hnutím rozešel a obvinil ho, že ideologicky směřuje příliš doleva.

Podobně argumentoval i ohledně balíčku. „Já jsem byl vždy pravicový nebo středopravicový politik. Tvrdím, že tento balíček je nutnost, dokonce si myslím, že by tam mohly být i věci, které mohly být řešeny lépe,“ nechal se slyšet.