ŽIVĚ: Poslanci pokračují v projednávání úsporného balíčku. Zvýšíte daně všem, vzkázal Babiš vládě

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš díky právu přednostního vystoupení obsadil zhruba na hodinu řečniště ještě před hlasováním o návrhu programu schůze, který ale nelze měnit ani upravovat. Nikdo další po něm už tohoto práva využít nechtěl.

„Žádný daňový balíček nepotřebujeme. Brutálně navýšíte daně,“ prohlásil šéf hnutí ANO, byť souhlasil s tím, že veřejné finance je potřeba konsolidovat. Mělo by se podle něho postupovat prostřednictvím investic, které by vedly k růstu hrubého domácího produktu, a tím i daňových příjmů, čerpání evropských peněz a úspor. „Mluvíte o úsporách, ale chcete, aby lidi přišli o peníze,“ vzkázal Babiš vládě. Kritizoval zrušení elektronické evidence tržeb, kabinet tímto krokem posílil šedou ekonomiku.

Před Babišem předstoupila před poslance místopředsedkyně dolní komory za ANO Klára Dostálová, která kritizovala kabinet zejména kvůli bytové politice. Podle ní i v souvislosti s konsolidačním balíčkem hrozí, že vzroste počet lidí na pokraji bytové nouze. Upozornila také na to, že koalici vadí zřejmě i ženy. „Vládě vadí mladí, vládě vadí staří, a když budeme projednávat daňový balíček, tak to vypadá, že vládě vadí i ženy, což už si myslím, že je opravdu alarmující a možná by se na to měli i kolegové tady z poslaneckých lavic zaměřit,“ prohlásila. Nechápe například, proč by měly být hygienické a menstruační pomůcky pro ženy ve vyšší sazbě daně než například pornočasopisy.