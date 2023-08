Program Oprav dům po babičce odstartuje v září. Dosáhnou na něj rodiny s jednou nemovitostí

Zateplení a komplexní renovace

V Česku se loni prodalo celkem šedesát tisíc tepelných čerpadel, což je dvojnásobek toho co předloni, přičemž podle šéfa společnosti Master Therm Jiřího Svobody prodejům pomáhá právě Nová zelená úsporám. Vyrábět začalo také 34 tisíc fotovoltaik (meziročně třikrát víc) a letos růst dál zrychluje.

Podle ministra životního prostředí by se ale Nová zelená úsporám měla vrátit k podstatě – k zateplování a komplexním renovacím, které mají co do energetických úspor největší efekt. Motivovat k nim mají i nové dotace Oprav dům po babičce, a to hlavně mladé rodiny se starším, často prázdným domem.

Výtky po oznámení programu mířily na to, že je moc štědrý. Podle kritiků by nárok měli mít jen lidé s nižšími příjmy nebo například menšími domy. „Majetkový test byl za nás úplné minimum, a to se podařilo vyjednat. Takže za mě je to posun k lepšímu. Je to také odstranění určitého nedostatku, který tam byl,“ zhodnotila předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„Otázka určitých majetkových testů je určitě věc, která by se podle nás měla propsat do všech vládních politik,“ dodal první místopředseda STAN Lukáš Vlček.

Nárok na podporu by nakonec měly mít podle Hladíka pouze rodiny s jednou nemovitostí. „Diskuze proběhla s kolegy, já jsem za ni rád. Nejlepší energie je taková, která se vůbec nemusí vyrobit, a právě segment rodinných a bytových domů má ještě velký potenciál,“ uvedl.