Nový dotační program na domy pomůže uspořit, uvedl Hladík. Nemá být pro všechny, kontruje Brabec

Lidé, kteří opravují nebo se chystají renovovat staré domy, budou moci od září žádat o dotaci. Budou ji moci získat dopředu, podmínkou je komplexní zateplení objektu. Stát tak chce podpořit renovace rodinných domů namísto výstavby nových. Cílovou skupinou jsou zejména mladé rodiny.

Podle Hladíka nový dotační titul doplní programy jako Nová zelená úsporám či Nová zelená úsporám Light. Míní, že je teď správný čas na renovování a zateplování, neboť ceny materiálů jdou dolů. „Toto je konkrétní odpověď českého státu, jak pomoci dlouhodobě uspořit,“ tvrdí.

Nárok na dotaci budou mít lidé, kteří mají v rekonstruovaném domě hlášené trvalé bydliště a budou ho tam mít ještě deset let po provedení oprav. Pokud by chtěli podporu využít na rekonstrukci rekreačního objektu, je to možné. Trvalé bydliště si tam ale musí přehlásit.

Výše peněz pak bude záviset na tom, do jaké energetické třídy objekt spadá. To by měl žadatel doložit posudkem od energetického specialisty. Předložit je třeba i projekt. Samotná rekonstrukce pak musí být hotová do dvou let. Využívání dotací bude kontrolovat Státní fond životního prostředí, podle Hladíka na to bude mít kapacity.