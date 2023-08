Kupka a Bek nevidí důvod pro Blažkův konec ve vládě. Setkání s Nejedlým probere koalice

„Schůzka byla nešťastná z hlediska symbolického, o tom není sporu, ale nemá to žádný vliv na to, co by věcně Pavel Blažek jako ministr spravedlnosti řešil nebo co by řešil jakýkoli jiný vládní resort,“ tvrdí Kupka s tím, že setkání prý skutečně bylo náhodné. Kupkovu podporu jakožto místopředsedy občanských demokratů Blažek má.

Podle Beka je kauza maximálně nešťastná a má obrovský symbolický význam. Nemyslí si ale, že by byla důvodem pro výměnu ministra. „Situace je trochu odlišná od toho, kdyby ministr Blažek byl zapojen do nějaké kriminální kauzy,“ poznamenal. Věc má podle Beka symbolickou váhu zejména pro voliče koalice, postava Nejedlého je pro některé „rudým hadrem“. „Na druhé straně zachovejme určitou střízlivost při posuzování personálních věcí ve vládě,“ dodal ministr.

Lídři koaličních partnerů ODS schůzku kritizovali, za nevhodnou ji označila předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová i vicepremiér, ministr vnitra a předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše byla schůzka „za hranicí vkusu“. Jednat o ní podle ministra práce a předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky chtějí také lidovci.

Lídři vládní koalice mají mimo jiné o Blažkovi jednat ve středu večer.