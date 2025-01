Když starší používají slang mladých, může to být „cringe“, zaznělo v 90' ČT24

Podobně je to i s pojmem „ohio“, který vychází z virální rozšířené fotografie, na které stál autobus s cedulí „Ohio bude zrušeno“. Na sociálních sítích pak mladí sdíleli fotky a videa různých divných věcí, které se mohou údajně dít pouze v americkém státu Ohio. Nejmladší generace teď tak označuje vše, co je divné, bizarní nebo „úplně mimo“.

Co se týče dalších výše zmíněných pojmů, „cringe“ definuje pocit, který člověk má při pohledu na něco trapného, a „rizz“ je jednoduše zkratka pro charisma.

Rychlé trendy

Mladí dle Zakrzewského nemají příliš rádi, když tyto pojmy používají v běžné konverzaci příslušníci starší generace. „Když se je jen chtějí naučit, to je v pořádku. Je to fajn, že jim chtějí porozumět,“ podotkl. „Může se stát, že když je učitel nebo rodič použije, dostane ho to do takového zvláštního až trapného momentu. (...) Mladá generace to vnímá jako svůj produkt,“ doplnil.

Nová slova, které mladá generace používá, dle Zakrzewského přibývají ve velké míře. Mladí jsou totiž schopní zkonzumovat značné množství internetového obsahu za krátkou chvíli, a trendy se tak tvoří rychle. „Může se tak ale i stát, že za měsíc je nové slovo už ‚out‘,“ dodal.