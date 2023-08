Byla to chyba, ale rezignovat nehodlám, řekl Blažek o setkání s Nejedlým

Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu prohlásil, že Blažek dostal kvůli schůzce s Nejedlým žlutou kartu a ví, co toto vyjádření ve sportovní terminologii pro něj znamená. „Je to taková výstraha. Ještě uděláš jednou trestný faul tohoto typu a nemáš ve vládě co dělat,“ vysvětlil Blažek pro Českou televizi.

Blažek souhlasil s výtky premiéra Fialy a kolegů ze strany ODS, že měl restauraci opustit. „Zjistil jsem, jak může být pravda někdy směšná. Setkání bylo opravdu tou bouřkou, která byla strašidelná. Nikde jsem neřekl, že trvala pět hodin, to byla potom nějaká mediální prezentace. Bohužel moje vlastnost, někdy dobrá, někdy špatná, je že rád hovořím a naslouchám. Byl jsem tam prostě delší dobu, ale nebyl to žádný podnikatelský večírek,“ uvedl Blažek s tím, že celý čas netrávil jen s Nejedlým, ale v restauraci byla dříve Nejedlého žena a děti.