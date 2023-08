Setkání Blažka s Nejedlým koaličním politikům vadí, chtějí ho dál řešit

Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) považuje účast Blažka na narozeninách Nejedlého za krajně nevhodnou. Podle jejího vyjádření na sociální síti X, dříve Twitteru, bude chtít s ministrem spravedlnosti o setkání mluvit.

„Nemám ráda vzkazování přes sociální sítě nebo média, ale zároveň si naši voliči zaslouží vědět, že osobně bych od lidí tohoto typu utíkala mílovými kroky,“ zdůraznila v aktuálním příspěvku.

Ke kauze se v pátek na sociální síti X vyjádřil také ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Schůzku ministra Blažka s Martinem Nejedlým považuji za hranicí dobrého vkusu,“ napsal. Podle něj nepovažují Piráti Blažkovo současné vyjádření za dostatečné a budou situaci řešit na nejbližším koaličním jednání.

Schůzku ministra Blažka s Martinem Nejedlým považuji za hranicí dobrého vkusu. To jsem prohlásil již včera, když jsem se o události dozvěděl. Jeho současné vyjádření nepovažujeme za dostatečné a na nejbližším koaličním jednání budeme situaci řešit. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) August 18, 2023

To, že budou chtít lidovci schůzku probrat na koaliční úrovni, avizoval také místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). On by se podle svých slov takové schůzky neúčastnil a setkání Blažka s Nejedlým považuje za nemístné.

Blažek ve středu strávil s Nejedlým pět hodin v pražské restauraci na Žižkově. O setkání informoval portál Seznam Zprávy, jehož reportéři s Blažkem u podniku mluvili. Ministr ve čtvrtek na sociální síti označil setkání za náhodné. Ujistil, že nešlo o žádnou konspiraci, ale že se v podniku schovával kvůli silné bouřce, která hlavní město zasáhla. O okolnostech a obsahu setkání Blažek informoval premiéra a předsedu ODS Petra Fialu.

Pozval jsem pár přátel, tvrdí Nejedlý

Mluvčí kabinetu Václav Smolka sdělil ČTK, že předseda vlády nepovažuje tento typ setkání za vhodný, bez ohledu na to, že k němu došlo náhodně, a v tomto duchu o záležitosti s Blažkem mluvil.

Nejedlý Seznam Zprávám před restaurací řekl, že do svého oblíbeného podniku pozval pár přátel. „Pan Blažek šel domů a začaly padat kroupy. Najednou koukne do této hospody a tam sedí Nejedlý. Toho viděl před 40 lety na volejbale. A on říká, já mám od těch krup pomlácenou hlavu, přišel tam,“ vyprávěl.

Nejedlý odmítl, že by od Blažka chtěl informace související s jeho ministerskou funkcí. „Připadá vám, že bych já dneska po čtyřiceti letech, co znám Pavla a chodili jsme spolu hrávat volejbal, teď něco chtěl řešit? Že bych byl takový idiot, že bych to dělal takto?“ reagoval.