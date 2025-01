Kojenecké ústavy skončily. Podle Jurečky nezůstalo žádné dítě bez péče

Existence takzvaných kojeneckých ústavů od prvního ledna skončila, děti do tří let by tak nově měly být primárně u blízkých příbuzných nebo přechodných pěstounů. Nový domov stát hledal pro zhruba tři sta dětí. „Je o všechny děti postaráno, bylo to potřeba. Transformace se měla dělat dříve, jsem rád, že se zvládla. Nenastaly žádné komplikace. Situaci dál sledujeme,“ uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Některá zařízení ukončila činnost úplně, většina se ale přetransformovala do zdravotních nebo sociálních center. Přes čtyřicet procent dětí se vrátilo do vlastní nebo náhradní rodiny, další šly do dětských domovů nebo jiných zdravotnických zařízení.