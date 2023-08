SLEDUJTE: „Trvalo dlouho, než jsem pochopil,“ řekl prezident při pietě k výročí invaze. Jeho řeč uvodil pískot

Petr Pavel, který byl již před revolucí důstojníkem tehdejší lidové armády, vystoupil na pietě na Vinohradské s projevem. Když vystoupil, ozval se pískot. Pavel potom hovořil o samotné invazi z roku 1968, s tím, jak k němu přistupovala a stále přistupuje společnost i o své vlastní pozici.

Hovořil o stále živém traumatu, s nímž je potřeba vyrovnat se. „Ale ne cestou černobílého vidění, ne cestou sklouzávání do často primitivní nenávisti, ale snahou o objektivní poznání faktů, ale také emocí té doby,“ uvedl.

Poznamenal, že sám se musel srovnat s tím, že se od babičky dozvěděl, že Československo přepadli Rusové, přestože do té doby žil v tom, že nás Rusové osvobodili. „Babička mně tehdy řekla, že to možná jednou pochopím. Trvalo to dlouho. Nežil jsem v prostředí, ve kterém by mi bylo od počátku jasno, a k tomu, co se tehdy stalo a jaké byly souvislosti, jsem dospěl po dlouhé době. Ale je lepší pozdě než nikdy,“ uvedl.

Podobně jako další řečníci hovořil Pavel také o paralelách invaze do Československa z roku 1968 a válce, kterou vede Rusko proti Ukrajině. „Ukrajina chce jenom to, co jsme tehdy chtěli my. Chtěli si to zařídit po svém a určit si vlastní cestu. Rusko se od té doby nijak nezměnilo, i když už se jmenuje jinak,“ zdůraznil prezident.