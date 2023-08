Před pětapadesáti lety vtrhly do Československa sovětské tanky. Invaze ukončila reformní pražské jaro

V atmosféře celkového uvolnění rychle obnovovaly činnost organizace a církve a vznikaly nové protikomunisticky orientované organizace. Byla zrušena cenzura a zahájeny rehabilitace obětí komunistických represí z padesátých let. Takový vývoj však narazil na odpor Kremlu.

Akce s krycím jménem Dunaj se zúčastnila vojska Sovětského svazu, Bulharska, Maďarska a Polska. U východoněmeckých hranic byly připraveny i jednotky armády Německé demokratické republiky, ty ale podle historiků nakonec do Československa také kvůli možným reminiscencím na časy druhé světové války krom několika průzkumných oddílů nevstoupily.

„Obrodný proces Moskva zpočátku sledovala v klidu a s určitým porozuměním. To se ale rychle změnilo už v jarních měsících. Co bylo pro ni velmi alarmující, byla svoboda tisku. (…) Nešla dohromady s kontrolou společnosti,“ popsal historik z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Prokop Tomek.

Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině.

Náš kolektiv – vedení strany – se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického centralismu. Vedení strany už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti socialismu, není s to organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu.

Moskevský protokol

Hned první noci bylo několik vedoucích politiků — Alexander Dubček, Oldřich Černík, Josef Smrkovský, František Kriegel a Josef Špaček — uneseno do Moskvy. Okupantům se ale nepodařilo získat podporu prezidenta Ludvíka Svobody a instalovat kolaborantskou vládu, která by zajistila politickou legitimitu intervence. Za této situace Kreml souhlasil se Svobodovou nabídkou, že přijede jednat do Moskvy výměnou za návrat internovaných politiků.

Do Moskvy 23. srpna odletěli kromě prezidenta i Gustáv Husák, Martin Dzúr, Bohuslav Kučera, Milan Klusák, Jan Piller, Alois Indra a Vasil Biľak. K moskevským rozhovorům se později připojili internovaní politici. Následné čtyřdenní rozhovory se však odehrávaly pod diktátem Sovětů a výsledný protokol byl v podstatě kapitulací.

Protokol stvrdil počátek normalizace a podepsalo jej devatenáct vrcholných politiků Československa. To odmítl jen předseda Národní fronty František Kriegel. „Zbytek delegace se ho snažil přesvědčit, včetně Ludvíka Svobody. Ale myslím, že on měl v sobě vnitřní sílu, která pramenila i z toho, že býval ve Španělsku interbrigadistou. Nenechal se tak lehce zlomit,“ zhodnotil Šebek.