ŽIVĚ: Poslanci znovu jednají o změnách v důchodech, čas mají do 14 hodin

Většinu času ve středu zabrala vystoupení poslanců s přednostními právy. Nejdéle hovořil předseda opozičního ANO Andrej Babiš, dlouhá byla také řeč Tomia Okamury, přihlásili se i předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a místopředsedové sněmovny za ANO Klára Dostálová a Karel Havlíček. V projevech kritizovali vládu z různých úhlů, ne přímo kvůli změnám v důchodech – například kvůli zrušení EET, které dává opozice do souvislosti s omezeními možnosti platit kartami na některých místech, nebo kvůli migraci.

Třetí čtení novely zákona o důchodovém pojištění zahájila sněmovna ve středu. Měla o ní jednat od 9 do 14 hodin, ale fakticky se k tématu dostala až po poledni. Pak zákon stručně představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), na kterého v delším vystoupení reagoval předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura a krátkými faktickými poznámkami někteří poslanci ANO, načež odbila druhá hodina odpoledne.

Vládní návrh počítá s tím, že se budou penze valorizovat výhradně na začátku kalendářního roku, a to o celou inflaci a třetinu růstu reálných mezd oproti dosavadní polovině. Stávající mimořádné valorizace v průběhu roku v případě, že je roční inflace nad pěti procenty, chce kabinet nahradit dočasnými příspěvky, které by sice měly důchodcům pomoci s akutním zdražováním, ale neprojevily by se ve výpočtu valorizace pro další rok.

Další změna se týká předčasných odchodů do důchodu, o které byl loni zvýšený zájem. Podle návrhu by byl předčasný odchod možný až po 40 odpracovaných letech místo dosavadních 35 a zároveň nejdříve tři roky před řádným termínem místo stávajících pěti. Předčasné důchody by se také měly krátit výrazněji než dosud.