Vláda jedná o změnách v konsolidačním balíčku, ve hře je ponechání novin v nižší sazbě DPH

Odbory a zaměstnavatelé zaslali své návrhy na změny v balíčku premiérovi Petru Fialovi ve středu. Jejich hlavním společným požadavkem je vyřazení návrhu na zdanění zaměstnaneckých benefitů, jako jsou třeba zájezdy, sportovní akce nebo firemní školky. Koalice chtěla zdaněním benefitů ušetřit víc než miliardu ročně.

„Věřím, že třeba otázka benefitů je rozhodně ta, která nejen, že stojí za zvážení, ale myslím si, že je to věc, která by mohla výrazně pomoci k uklidnění situace,“ řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj se domnívá, že by zaměstnanecké benefity setrvat měly. „Mají skutečně široký rozsah a malý dopad do ozdravení veřejných financí,“ kalkuluje.