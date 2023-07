Česká pošta se vydala vstříc nové budoucnosti. Bez 300 poboček a s plány na záchranu

Síť poboček České pošty se od soboty zmenšila o 300 na 2900 poboček. Ztrátový státní podnik je uzavřel kvůli klesajícímu objemu provozu a úsporám. Mají dosáhnout zhruba 700 milionů korun.

V příštím roce státní podnik počítá se spuštěním pilotního projektu na vybraných pobočkách, kde by mělo být možné si vyřídit některé sociální dávky. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), do jehož ministerstva Česká pošta patří, zavedení takových služeb pošty nezahltí. Jiné služby totiž lidé naopak přestávají využívat nebo je pošta úplně ruší.

Nově tak má k poštovním službám přibýt i možnost vyřídit si například rodičovský příspěvek nebo příspěvek na bydlení. Konkrétní regiony, kde se mají tyto služby rozšířit, ještě nejsou definitivně určené. Nejčastěji ale odpovědná ministerstva zmiňují Prahu a sever Moravy.

„Chceme to pilotně otestovat, a pokud se to osvědčí – bude to efektivní pro stát a bude to dobré pro klienta –, tak to budeme pak rozšiřovat,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Pilotní projekt na poštách má běžet zhruba půl roku. Začít má příští rok.

Zvládnou pošty vyřizování sociálních dávek?

Část opozice takový krok kritizuje. Na poštách podle jejích zástupců může chybět dostatečné soukromí pro sdělování citlivých údajů potřebných pro vyplacení některých dávek. Zároveň pak tvrdí, že po uzavření některých poboček to může znamenat zahlcení těch zbývajících.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) tomu oponuje. „Průměrná doba jednoho Čecha na České poště je jedna a půl minuty měsíčně. Je to opravdu málo a já věřím, že proškolený personál na speciálních přepážkách k tomu určených bude připraven rychle a efektivně poskytovat tyto služby.“

Místopředsedkyně poslaneckého klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová si myslí, že by se uvedená agenda měla vrátit na města a obce. „Tam to bylo nejvíce efektivní a přece jenom ty samosprávy věděly, kdo a jakou dávku pobírá,“ uvedla.