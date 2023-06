ŽIVĚ: Česko dodalo Ukrajině 24 tanků a 17 bojových vozidel, řekl Fiala po schůzce s Černochovou a Řehkou

Česko do května poskytlo Ukrajině 24 tanků, 17 bojových vozidel pěchoty, 16 speciálních vozidel protivzdušné obrany a také tisíce nábojů. Po schůzce s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Setkali se krátce před prvním výročím od Řehkova nástupu do čela štábu a zároveň si v těchto dnech celá Armáda České republiky v těchto dnech připomíná třicáté výročí své existence.