Vojáci slaví Den ozbrojených sil, Opata předal Řehkovi post šéfa armády

Pomůže k dosažení cílů

Nově nastupující armádní generál Karel Řehka je podle ní zkušený velitel a bojovník, který pomůže k dosažení cílů, a to „vybudovat moderně vyzbrojenou armádu 21. století, která bude schopná čelit novodobým výzvám.“

Řehka prohlásil, že má ve své funkci na co navazovat, a to zejména díky obětavé práci svého předchůdce. „Děkuji vám za to, co jste za ty dlouhé roky pro naši armádu vykonal,“ řekl a dodal, že chce armádu připravovat na to, aby obstála v případném boji. Poukázal na potřebu pokračovat v její modernizaci.

Řehka rovněž prohlásil, že se chce ve funkci šéfa armády zaměřit na její okamžitou bojeschopnost a na připravenost k nasazení v kratších časových lhůtách. „Jsem hluboce přesvědčen, že armáda je od toho, aby bojovala, a pokud nebojuje, má se na boj připravovat,“ uvedl.

Stejná ceremonie jako u náčelníka generálního štábu se uskutečnila i v případě nového náčelníka Vojenské policie Otakara Foltýna, který bojový prapor Vojenské policie a post náčelníka převzal od svého předchůdce Miroslava Murčeka. I Murčekovi Černochová za jeho službu poděkovala. Poznamenala, že díky nasazení jeho a vojenských policistů se loňská evakuace z Afghánistánu uskutečnila bez ztrát na životech.

Podle plukovníka generálního štábu v záloze Zdeňka Petráše neznamená jmenování Řehky výrazné odchýlením od současného směřování armády. „Bude to kontinuita v tom, co započal generál Opata a co v podstatě započali jeho předchůdci,“ podotkl s tím, že vše, co se nyní bude odehrávat na generálním štábu, bude spíše v kontextu evoluce, ačkoliv nastanou určité personální změny.

Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) zmínil, že s Řehkou získává armáda nový energický pohled a člověka se zkušenostmi v zahraničí i se zkušeností z bojových misí. Nový náčelník je ale podle něj postaven do poměrně těžké situace. „Protože armáda má v současné době tu nejvyšší podporu veřejnosti a politiků. A to je zásluha předchozího vedení,“ podotkl.

Den ozbrojených sil se slaví od roku 2002 jako připomínka přísahy československých legionářů z konce června 1918 ve francouzském Darney. U francouzského městečka 30. června 1918 nastoupilo na šest tisíc vojáků Československé střelecké brigády, aby byl před odjezdem na frontu předán bojový prapor 21. československému střeleckému pluku. Celá brigáda poté složila slavnostní přísahu. Oficiálně tak vznikla první československá samostatná jednotka. Ve stejný den také bylo Francií veřejně proklamováno právo na samostatný československý stát.