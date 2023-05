Tuzemsko zažívá největší boom zbrojního průmyslu za dobu samostatné České republiky, říká šéf asociace

„Jsme v situaci, jaká tady nikdy nebyla. Musíme si uvědomit, že většina zemí světa dlouhodobě neinvestovala do své vlastní obrany, zvláště v Evropě, kde byl pocit, že bude věčný mír. A najednou se jednotlivé země probouzí a jejich vlády by okamžitě chtěly doplňovat zásoby munice, nakupovat zbraně a samozřejmě obranné průmysly z toho těží – nejen v České republice, ale i jinde,“ sdělil Hynek.

Nejen na Ukrajinu

Uspokojit poptávku je podle Hynka nyní pro firmy náročné. „Děláme vše, co můžeme, abychom uspokojili poptávku jak naší armády, tak ukrajinských ozbrojených sil, ale i ostatních zemí světa. Protože my se nemůžeme koncentrovat pouze na Ukrajinu,“ upozornil s tím, že válka jednou skončí a že je potřeba udržet si i jiné zahraniční trhy. „My jsme exportně orientovaný průmysl. Zhruba pětaosmdesát až devadesát procent toho, co vyrobíme, exportujeme. A proto jsou pro nás důležité kontakty do všech zemí světa,“ doplnil.

Podle Hynka za posledních patnáct let vzrostl firmám export asi desetinásobně. Vydělané prostředky pak podle něj společnosti investují do technologií, výzkumu, vývoje a inovací. „Protože inovace jsou tím, co vás udrží na světových trzích,“ poznamenal. Nyní je podle něj šance posílit český obranný průmysl natolik, aby tuzemsko hrálo dominantní roli v Evropě.

Řehka považuje za extrémně důležité spolupráci a koordinaci mezi průmyslem, státem a armádou. Budoucí válčení podle něj bude o tom, kdo dokáže lépe a efektivněji využít obrovské množství dat a zpracovat je. K tomu jsou potřeba nové technologie nebo třeba digitalizovat bojiště, doplnil.