Místo středních bojových dronů nakoupí armáda přes 200 menších. Využije je na sledování a průzkum

Pořizování dronů bude podle Čekovského trvat několik let. U části z nich už vojáci vědí, jaké schopnosti od nich budou požadovat.

Ministerstvo obrany loni v srpnu oznámilo, že by chtělo s Izraelem začít jednat o nákupu tří bezpilotních letounů Heron 1. Smlouvu plánovalo uzavřít do konce loňského roku. Heron 1 může být využíván k průzkumným účelům, ale díky možnosti nést zbraně i k útočným akcím.

Armáda uvedla, že výhodou menších dronů je jejich přímé využití bojujícími jednotkami, které nemusejí vyžadovat jejich nasazení od nadřízených stupňů a mohou je hned použít. „Základní výhodou dronů kategorie mikro a mini je, že poskytují veliteli situační přehled na bojišti v čase, kdy on to zrovna potřebuje. Jejich použití pro velitele tak není o moc těžší, než když si vyndá dalekohled z batohu,“ poznamenal Čeklovký.

Teď armáda využívá řádově vyšší desítky bezpilotních prostředků, a to od malých kvadrokoptér až po asi dvě desítky kilogramů vážící stroje ScanEagle. Nové drony budou zařazeny zejména k 533. praporu bezpilotních systémů, dostanou je k dispozici ale i další jednotky. Jejich nákup bude podle Čekovského stát řádově stovky milionů korun, použity budou peníze původně určené na bojové drony.

Na nákup bylo vyčleněno původně 1,5 miliardy korun, cena se později zvedla na asi 2,7 miliardy. Někteří odborníci plán kritizovali, vadil jim nízký počet strojů nebo stáří konstrukce. České společnosti Primoco, která vyrábí menší drony, se nelíbilo, že byl vynechán český zbrojní průmysl.

O tom, v jakém časovém horizontu budou nakoupeny i bojové drony, by mělo být jasno na podzim po dokončení revidované Koncepce výstavby AČR.

Armády počítají do budoucna s výrazným rozšířením využití bezpilotních prostředků, a to leteckých i pozemních. Čeští vojáci například zvažují, že by bitevníky L-159 mohly v budoucnosti nahradit právě drony.