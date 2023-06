Opozice zneužívá jednací řád sněmovny, míní Lochman. Jsme důrazní, chtějí to naši voliči, říká Havlíček

Radim Fiala: Šlo o nejslabší prezidentský projev ve sněmovně

„Nevím, jak vás pan Okamura dnes (v úterý – pozn. red.) paralyzoval, když mluvil patnáct minut,“ reagoval místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. „Vy jste hlasovali proti, my jsme hlasovali pro. Myslím, že to tak má být,“ dodal.

Co se týče projevu prezidenta, podle Radima Fialy šlo o nejslabší proslov, který u hlav státu v Poslanecké sněmovně slyšel. Některé jeho myšlenky byly rozpačité, soudí. Jako příklad uvedl například to, že by poslanci měli myslet také na voliče stran, které se do dolní komory nedostaly. „To není možné,“ soudí.

„Když se podíváte na statistiky, tak za rok a půl se ve sněmovně ‚problábolilo‘ tolik času, jako za osm let,“ upozornil Ondřej Lochman (STAN). Obstrukce se podle něj staly stálou vložkou opozice, stejně jako mimořádné schůze, na kterých dle jeho slov již ani není nic mimořádného. „Protože opozice je svolává neustále,“ podotkl. Opoziční strany zneužívají jednací řád, poznamenal také.