Platy ústavních činitelů mají růst výrazně pomaleji. Poslanec si v základu zřejmě přilepší jen o stovku

„Je to vlastně nepřidání“

S výrazným zpomalením růstu platů ústavních činitelů v příštím roce jsou smíření poslanci všech koaličních stran. Návrh by tak měl ve sněmovně projít poměrně hladce. „Není to zmrazení. To znamená, že nenastane to, že za rok se se tam bude muset něco vracet ve větší výši a zase to pobouří občany. Takže je to vlastně nepřidání,“ říká předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).