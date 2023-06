Odbory urychlí protesty, pokud bude vláda v platech letos škrtat, tvrdí Středula

ČMKOS už koncem května zřídila celostátní stávkový výbor s tím, že jsou připraveni k případnému celorepublikovému protestu proti vládnímu balíčku k ozdravení financí. Konfederace tehdy také uvedla, že koncem června mohou jednotlivé svazy a organizace pořádat své protestní akce.

Manifestace by mohlo ještě ovlivnit to, jakou podobu bude mít ministerský návrh opatření, která mají už ve druhém pololetí letošního roku zajistit úspory ve výši zhruba 20 miliard korun. Odbory odmítají škrty v platech státních zaměstnanců.

„Rozhodně by to urychlilo zhoršení nálady,“ podotkl Středula. „Myslím si, že ta situace by se výrazně přiblížila k tomu, že protestní akce skutečně budou,“ dodal.

Stanjura zatím pouze sdělil, že seznam rozpočtových opatření, kterými chce ještě letos zbrzdit prohlubování schodku, ponese na vládu příští týden. „Nebudou to populární kroky, stejně jako není populární náš ozdravný balíček, ale nemůžeme na letošek rezignovat a říct, že šetříme až od příštího roku,“ uvedl.

Schillerová se obává zásahu do tabulkových platů

Někteří koaliční politici škrty v objemu platů už během letoška připouštějí. „Asi to může mít nějaký dopad na, řekněme, mimořádné odměny. Na tabulkové platy jako takové to podle mě mít vliv nebude,“ míní 1. místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček. „Dále se můžete podívat na to, že jako ministr nemusíte vyhlásit některé grantové programy navázané na státní rozpočet, které jste ještě nevyhlásil,“ nastínil.

Skeptická je šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. „Vyhlášení pana ministra, že bude vázat 20 miliard na provozu a na platech, což je zhruba deset procent na provozu a čtyři procenta na platech, to si neumím představit, jak to chce udělat uprostřed roku. To znamená zásah do tabulkových platů, propouštění,“ myslí si.