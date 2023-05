Účast advokáta Naxery v incidentu před soudem s Peterkovou bude řešit profesní komora

Podnět k prošetření chování advokáta podal kontrolní radě tajemník ČAK Petr Čáp. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) ještě předtím napsal, že se kvůli chování advokáta sám obrátí na advokátní komoru, aby se věcí zabývala. „Je to správný postup respektující postavení ČAK v našem právním řádu. Nebudu-li následně ztotožněn s postupem ČAK, zasáhnu případně sám,“ uvedl.

Kontrolní rada této profesní komory postupuje po obdržení podnětu či stížnosti tak, že vyzve daného advokáta, aby se k věci písemně vyjádřil. „Stejně jako v jiných případech by šlo o standardní postup, který vyplývá ze zákona o advokacii. Kontrolní rada je nezávislý volený orgán České advokátní komory, stejně jako kárná komise, jejíž kárný senát by se touto věcí zabýval, pokud by byla podána kárná žaloba,“ uvedl Čáp.

Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) pro Českou televizi uvedl, že před jednáním soudu došlo k jasnému porušení pravidel.

Na částé dotazy kolem jednání advokáta na MS v Praze - obrátím se nejprve na @CAK_cz, aby se věcí zabývala, neboť ona je rozhodující institucí v těchto záležitostech. Je to správný postup respektující postavení ČAK v našem právním řádu. Nebudu-li následně ztotožněn s postupem… — Pavel Blažek (@blazek_p) May 31, 2023

Pokud by kárný senát rozhodl, že se advokát dopustil kárného provinění, může mu uložit například napomenutí, pokutu či dočasný zákaz výkonu advokacie, anebo od kárného opatření upustit.

Svědci incidentu mohou související informace včetně videozáznamů zaslat na adresu epodatelna@cak.cz.

Odvolací senát v úterý Peterkové potvrdil za šíření poplašných zpráv za koronavirové pandemie dvouletou podmínku s tříletou zkušební dobou. Po incidentu v jednací síni rozhodl bez přítomnosti veřejnosti. Peterková na následné tiskové konferenci uvedla, že ji po přerušení soudního jednání nikdo neinformoval o tom, že jednání pokračovalo. Doplnila, že si najala Naxeru, aby proti rozsudku podal dovolání k Nejvyššímu soudu.