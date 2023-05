Stát je na útlum rodných čísel dávno připraven, říká Profant. Neměňme, co funguje, vyzývá Králíček

Králíček ale plánu oponuje s tím, že není prioritou, a to ani v digitalizaci. Současný kabinet kritizuje za „tragickou komunikaci“, věc podle něj přinese zmatek. „Vicepremiér Bartoš nebyl schopen za více než čtrnáct dní reagovat (…) a nebyl schopen přijít s konkrétními informacemi,“ sepsul ministra poslanec ANO s tím, že ani páteční brífink to nezměnil.

Svou kritiku opírá mimo jiné o zavádění datových schránek pro fyzické nepodnikající osoby. „Argument byl právě nějakou digitální vzdělaností, gramotností. Teď sebereme to, co funguje dlouhá léta, rodné číslo, které si všichni pamatují, kterým se identifikujeme i v soukromém sektoru. Já se nedivím zděšení v bankovní asociaci, v leasingových společnostech,“ dodává člen sněmovního výboru pro bezpečnost.

„Já se ptám, jestli je na to opravdu připraveno například ministerstvo práce a sociálních věcí, které vydává dávky. Protože senioři se nejčastěji na České poště, kam si chodí pro důchody, na úřadech práce, prokazují občankou s rodným číslem. Pro člověka jako pro občana je to ten zásadní identifikátor,“ je přesvědčen Králíček.

Je stát připraven?

Částku 56 miliard korun, na níž studie, kterou si dle Bartoše zadaly Česká asociace pojišťoven, Česká bankovní asociace a Česká leasingová a finanční asociace, vyčísluje náklady na odklon od rodných čísel, považuje Profant za „vycucanou z prstu“. „Stát je na to dávno připraven,“ ujišťuje, „je to požadavek za nějaké stovky tisíc, nikoliv za miliardy.“

„Není to nějaká hurá akce, která by se stala teď, která by souvisela s touto vládou, je to akce dlouhodobě plánovaná, na kterou se všichni samozřejmě připravovali, postupně došlo k nastavení na straně státu,“ zdůrazňuje náměstek.

Na námitku, že zákon platí od roku 2009 a debatovat se už mohlo, Králíček reaguje: „Diskuze byla, ale nebyla to priorita, stát na to nebyl připraven a nebylo to relevantní.“