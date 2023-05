Rodná čísla se neruší, jen tlumí. Studie odhadující náklady na 56 miliard je nesmysl, tvrdí Bartoš

Za naprostý nesmysl označil vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) studii, podle níž by odklon od rodných čísel stál zhruba 56 miliard korun, neboť dle něj mylně počítá s jejich úplným zrušením. Do 1. července chce ale projednat, zda by v současné rozpočtové situaci nebylo vhodné opět odložit ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů, plánované na počátek roku 2025, s ohledem například na insolvenční rejstřík.