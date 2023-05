Méně peněz na údržbu silnic či dálnic. Ministři odhalují, kde chtějí ořezat dotace

„Vrátíme se k původní hodnotě podpory krajů dotační cestou pro silnice druhé a třetí třídy, vrátíme se tedy na čtyři miliardy korun. A co se týče té další části, tak to bude směřovat do úspor na provozu Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic,“ přibližuje Kupka.

Sněmovní opozice s návrhem omezení státních dotací na opravy silnic nižších tříd o dvě miliardy nesouhlasí. Podle opozičních stran by měla vláda šetřit jinde. „Jde nahoru stavební materiál, jde nahoru práce a všechny další věci. A já si myslím, že to, co nejvíce tíží občany, jsou právě rozbité silnice,“ je přesvědčená bývalá šéfka Asociace krajů a poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Pecková: Výpadek dotací zpomalí tempo oprav

Snížení dotací na opravy silnic nižších tříd může výrazně pocítit Středočeský kraj. Stará se o osm a půl tisíce kilometrů takových cest. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) očekává pozdržení některých plánovaných investic do silnic.

„Samozřejmě, že budeme muset některé investiční akce omezit, rozhodně nebudeme omezovat ty, co už jsou zahájeny, ale spíš nám to zpomalí tempo oprav,“ domnívá se Pecková. „Jejich daňové příjmy rostou, tak věřím, že tohle nezpůsobí žádný zásadní problém na straně výpadku finančních prostředků krajů,“ kontruje Kupka.