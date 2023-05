Kvůli směřování k vyrovnanému rozpočtu jsme museli některé předvolební sliby překročit, míní Jurečka

Vláda ve čtvrtek představila balík opatření, která mají státu uspořit peníze a zajistit další příjmy. Má se víc ušetřit, než se lidem sebere na daních a dalších odvodech. Opozice však tvrdí, že to bude naopak - víc se vezme lidem, než se ušetří na státních výdajích. Ministr Jurečka toto tvrzení odmítá s tím, že navržený soubor opatření bude pro ekonomiku v dalších třech letech ozdravný a český stát bude konečně směřovat k vyrovnaným rozpočtům. „Situace není udržitelná dlouhodobě. Ani u státu, ani u firmy, ani u rodiny, nelze žít dlouhodobě na dluh,“ vysvětluje představená opatření.

Jurečka počítá rovněž s tím, že situace lidí se kvůli vládním škrtům a úpravě sazeb DPH nezhorší. „Očekáváme, že situace z hlediska ekonomiky se bude výrazně zlepšovat. Počítáme s výrazným poklesem inflace, s ekonomickým růstem, s velmi nízkou nezaměstnaností. To jsou vše dobré, pozitivní informace,“ uvedl.



Kvůli velkým výdajům státu v posledních letech si musí občané uvědomit, že stát není abstraktní pojem, ale tvoří ho daňoví poplatníci. Ti dle něj nyní splácejí chyby politiků v posledních letech, kam sebekriticky počítá i KDU-ČSL, které předsedá.

„Může za to dlouhodobá politika politiků. Sebekriticky musím říct i vůči vlastní straně, prakticky všech politiků, protože jak říkají ekonomové, je to lobotomie toho předhánění toho, co můžeme ještě rozdat,“ doplnil.

Nynější kabinet podle něj rozhodl, že s tímto postupem nelze pokračovat, což byla jedna z motivací představení konsolidačního balíčku.