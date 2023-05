Zvažujeme zmrazení soudcovských platů, oznámil Blažek zástupcům justice

„Všichni jsme se shodli na tom, že trváme na zásadách, které stanovil Ústavní soud – to znamená, že to musí být s justicí projednáno, že to musí být opatření, které míří na všechny, ne jen na určitou část obyvatelstva, a že to musí být přiměřené,“ shrnul za hosty jednání Vávra.

Požadavek o předjednání věci podle něj dosud naplněn nebyl. „Nedostali jsme předloženy žádné varianty řešení nebo ekonomické cíle, kterých chtějí dosáhnout. Všichni chápeme, že chtějí dosáhnout nějakých politických cílů, to respektuji, nicméně my nechceme platit jejich politiku,“ poznamenal.

Vláda balíček představí ve čtvrtek

„S vrcholnými představiteli justice a státního zastupitelství jsme jednali o průběhu koaličního jednání o takzvaném konsolidačním balíčku a jeho dopadu na platy ústavních činitelů a státních zástupců,“ napsal na Twitteru stručně Blažek.

Konsolidační balíček chce kabinet představit ve čtvrtek společně s důchodovou reformou. Opatřeními, kterých by mělo být zhruba šedesát, chce vláda příští rok snížit deficit státního rozpočtu minimálně o sedmdesát miliard korun.

Blažek už dříve předeslal, že vláda snížení platů ústavních činitelů – tedy i soudců a státních zástupců – do konsolidačního balíčku zahrne. Hovořil o tom, že soudců jsou tři tisíce, státních zástupců 1300 a mají vyšší platy než politici.

Plat soudců se odvozuje z platové základny, která vychází z předloňské průměrné mzdy. Částka se násobí koeficientem podle odpovědnosti a náročnosti funkce. „Naše platy jsou stanoveny tak, že automaticky kopírují průměr mezd v národním sektoru. Právě proto je velmi neobvyklé, pokud je do tohoto automatu zasahováno. Dvakrát jsme to akceptovali – povodně a covid. Teď uvidíme tu argumentaci a řešení,“ podotkl Vávra.