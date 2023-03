Jsme ochotni jednat o zmrazování platů, řekl Výborný. Podle Balaštíkové vláda odmítá komunikovat

přehrát video Zmrazení platů ústavních činitelů Zdroj: ČT24

Platy politiků byly zmrazeny v letech 2021–2022. „My se nechceme dočkat toho že se budeme jako stát soudit se soudci. To byl jeden z důvodů, proč po dvou letech došlo k rozmrazení a není pravdou, že jsme si od ledna navýšili platy,“ uvedl Výborný a dodal, že došlo ke skokovému nárůstu. K tomu by nedošlo, kdyby platilo to, co jejich předchůdci schválili už v roce 2015 – tedy takzvaný automat, kdy se platy soudců a ústavních činitelů odvíjejí od platů ve veřejné sféře. „Když budou klesat, tak logicky budou klesat i platy ústavních činitelů a soudců,“ uvedl Výborný s tím, že politici by neměli co každý rok hlasovat o platech, protože to vyvolává emoce. V pátek zařazení zmrazení platů politiků na pět let na mimořádnou schůzi navrhlo opoziční hnutí ANO. Koalice to většinou jednoho hlasu odmítla, což na tiskové konferenci zkritizoval i prezident Petr Pavel, který zároveň vyzval vládu, aby s opozicí nalezla řešení. Není podle něj možné snížit růst důchodů a na druhé straně ponechat platy ústavních činitelů na současné výši.

Výborný podotkl, že hnutí ANO návrh předneslo z čistě populistických důvodů, zákon byl navíc neaktuální, rok a půl starý a podle něj nebyl dobře připraven. Balaštíková oponovala, že koalice nemá zájem o situaci jednat. „Jestliže vidíme, jaká je situace, tak bychom měli jít příkladem,“ uvedla s tím, že ji i mrzí postoj prezidenta, který se k návrhu podle ní postavil alibisticky. Zmínila, že pro zákon vždy hlasovala. Pokud by koalice měla o zákon zájem, šel by podle ní pozměňovacími návrhy upravit. „My jsme se domnívali, že s námi potom budou hovořit. Neučinili tak, nesvolali žádné jednání a mohli dávno ten zákon připravit, pakliže by to mysleli opravdu vážně,“ uvedla s tím, že vláda zatím jen „luxuje“ peněženky občanům. Láska: Je nepochopitelné, že s tím vláda nepřišla dříve Senátor Václav Láska (SEN 21), který byl dalším hostem pořadu, zmínil, že nechápe, že vláda odmítla o návrhu jednat. Zároveň je ale podle něj ještě více nepochopitelné, že vláda nepřišla s takovým návrhem nebo s obdobným návrhem sama a opozici nepředběhla. „Když přišli s návrhem na valorizaci důchodů, tak současně s tím měli mít připravené nějaké gesto, návrh, který by snižoval růst našich platů, aby veřejnosti ukázali, že my politici jdeme prvním příkladem,“ uvedl. Dodal, že nyní by se mělo s platy rychle jednat, aby si proti sobě politici „nepoštvali“ veřejnost. A zároveň, aby se nastavil takový systém, aby se do něj nemuselo dalších dvacet let sahat, což by podle něj ocenili všichni politici. „Protože projednávání svých vlastních platů je jedna z nejhloupějších věcí, kterou jako politik můžete zažít.“

