Ve vládní koalici uvažují o vlastním návrhu na zmrazení platů politiků

V pátek odpoledne sněmovna neschválila program schůze, kde chtěla opozice prosadit návrh na zmrazení platů politiků. Zástupci koalice teď ale připouští, že by chtěli předložit vlastní návrh, debata uvnitř koalice už začala.

„Solidarita v této chvíli v rámci plánu celkové konsolidace veřejných financí – ne jeden vytržený aspekt – tak to smysl dává, takže my tu debatu každopádně vedeme,“ sdělil 1. vicepremiér Vít Rakušan (STAN).

Platy politiků na začátku roku vzrostly skoro o třináct procent. Na úrovni roku 2020 totiž zůstaly dva roky. Průměrná hrubá mzda, od které se odvíjejí, ovšem během té doby dál rostla.

„Je potřeba se bavit o tom, že pokud by k tomu dočasnému zmrazení platů skutečně došlo, co to bude znamenat na konci, aby tam nebyl ten skokový růst,“ vysvětluje předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný komplikace spojené s návrhem. Konkrétní návrh zatím v koalici nevznikl. Jednou z variant ale má být třeba to, že by se příští rok současné platy dál nezvyšovaly.

„To je debata, kterou musíme vést v koalici. Platy nám rostou ze zákona, to my neovlivňujeme, opozice často lže, když říká, že my si sami zvyšujeme platy,“ uvádí k tomu předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).